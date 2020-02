Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour la succession de Luis Suarez !

Publié le 27 février 2020 à 15h00 par A.D.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, et notamment ceux de Lautaro Martinez et de Timo Werner. Le club catalan devrait mettre le paquet sur le buteur de l’Inter et laisser de côté la piste allemande.

Le FC Barcelone devrait oublier Timo Werner pour Lautaro Martinez. Alors que Luis Suarez a fêté ses 33 ans, le Barça chercherait à dénicher son successeur. Dans cette optique, le club catalan examinerait plusieurs pistes et en particulier celles menant à Lautaro Martinez et Timo Werner. Selon les dernières informations de The Athletic , Josep Bartomeu sera déjà passé à l’action pour l’attaquant allemand. En effet, le président catalan aurait formulé une offre au RB Leipzig pour lui arracher Timo Werner. Malgré tout, ce dernier ne devrait pas poser ses valises au FC Barcelone. C’est en tous les cas ce qu’a précisé Francesc Aguilar sur son compte Twitter .

Lautaro Martinez la grande priorité du Barça ?