Mercato - Barcelone : Une énorme menace à 58M€ pour Timo Werner ?

Publié le 27 février 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Malgré l’intérêt de Barcelone, Timo Werner, buteur du RB Leipzig, se rapprocherait encore un peu plus de Liverpool. Explications…

À seulement 23 ans, Timo Werner pourrait connaître un nouveau club dans sa carrière. Dans le viseur du FC Barcelone, le buteur du RB Leipzig serait promis à un transfert du côté de… Liverpool. Tout serait bouclé pour son arrivée, alors qu’un contrat de quatre ans et un salaire de 8M€ par an l’attendraient en Premier League. Jürgen Klopp tiendrait donc une première recrue estivale, au nez et à la barbe du Barça. Une tendance qui se confirme sérieusement…

La clause de Werner réglée par Liverpool ?