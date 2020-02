Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Timo Werner aurait déjà tranché pour son prochain club !

Publié le 27 février 2020 à 13h00 par A.D.

Le RB Leipzig aurait reçu des offres du Barça et de Manchester United pour Timo Werner. Malgré tout, l’attaquant allemand voudrait toujours rejoindre Liverpool.

Timo Werner serait prêt à snober le Barça et Manchester United. Alors qu’il fait le plus grand bonheur du RB Leipzig, l’international allemand aurait séduit Quique Setién, Ole Gunnar Solskjaer et Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. Selon les dernières informations de The Athletic , le club blaugrana et les Red Devil s auraient déjà formulé une offre pour s’attacher les services de Timo Werner. Toutefois, l’attaquant de 23 ans devrait recaler ces deux clubs.

Timo Werner voudrait rejoindre Liverpool