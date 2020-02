Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié par Carlo Ancelotti sur ce dossier colossal ?

Publié le 27 février 2020 à 18h15 par La rédaction

En plus du PSG, les prétendants étrangers ne manqueraient pas pour Kalidou Koulibaly. Et Everton serait entré dans la danse pour le défenseur sénégalais de Naples...

Le Parisien a annoncé ces dernières heures que Kalidou Koulibaly s’est offert un appartement de 200 mètres carrés pour 4M€ à Paris, et cet achat pourrait donc signifier que le défenseur central de Naples préparerait un éventuel transfert vers le PSG l'été prochain, d'autant que Thiago Silva arrivera au terme de son contrat au mois de juin. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur les traces de Koulibaly, et l'un de ses anciens mentors au Napoli pourrait d'ailleurs faire la différence dans ce dossier.

Everton en course pour Koulibaly ?