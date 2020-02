Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux menaces XXL identifiées dans l’opération Koulibaly ?

Publié le 27 février 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’un des profils étudiés pour assurer la succession de Thiago Silva au PSG la saison prochaine, Kalidou Koulibaly aurait d’autres prétendants de renom sur ses traces.

Comme l’a révélé Le Parisien ces dernières heures, Kalidou Koulibaly (28 ans) aurait fait l’acquisition d’un grand appartement de 200m2 dans le XVe arrondissement de Paris, ce qui pourrait annoncer un éventuel transfert vers le PSG l’été prochain. Le défenseur sénégalais de Naples, régulièrement annoncé dans le viseur du club de la capitale ces derniers mois, pourrait donc venir remplacer Thiago Silva qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Mais Leonardo ne serait pas seule pour Koulibaly…

Le Bayern et MU dans la course ?