Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 27 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Pressenti pour venir prendre les rênes du Bayern Munich l’été prochain alors que son avenir au PSG est incertain, Thomas Tuchel pourrait finalement être barré par une prolongation de Hans-Dieter Flick.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel pourrait être limogé par sa direction en cas d’élimination en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Comme Le 10 Sport vous l’é révélé en exclusivité, trois cadors étrangers ont des vues sur le technicien allemand : Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich. Mais finalement, le club bavarois pourrait changer son fusil d’épaule dans ce dossier…

Le Bayern pourrait zapper Tuchel et prolonger Flick