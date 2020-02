Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La short-list des clubs intéressés par Tuchel !

Publié le 13 février 2020 à 12h33 par Alexis Bernard

Bien qu’il lui reste encore un an et demi de contrat avec le PSG, Thomas Tuchel intéresse plusieurs écuries européennes.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel sait que son avenir est conditionné par la prestation de son équipe en Ligue des Champions. Un échec avant les demi-finales de la compétition pourrait clairement lui être fatal. Mais le technicien allemand ne sera pas sans ressource si le PSG venait à mettre un terme à leur collaboration. En effet, selon nos informations, trois clubs européens s’intéressent particulièrement à lui.

Au Barça, Bartomeu l’aime beaucoup

Le premier des clubs de cette short-list n’est autre que le Bayern Munich. Comme révélé par le10sport.com, des contacts ont déjà eu lieu entre Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois. Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, se serait récemment entretenu avec le coach du PSG afin de lui présenter le projet du club. En Angleterre, c’est Manchester United qui apprécie de plus en plus son profil. La situation d’Ole Gunnar Solskjær pourrait évoluer ces prochains mois au regard des résultats décevants de la saison en cours et conduire à son départ. L’option Tuchel ferait partie des possibles activations du prochain été. Enfin, c’est le FC Barcelone qui lorgne sur l’Allemand. Au Barça, plusieurs membres du club l’aiment beaucoup, à commencer par le président Bartomeu…