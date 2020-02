Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ XXL déjà programmé pour l’été prochain ?

Publié le 13 février 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, James Rodriguez semble bien parti pour quitter le club merengue et son agent travaillerait en ce sens

Revenu au Real Madrid l’été dernier après un prêt de deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez (28 ans) ne devrait pas pour autant fixer son avenir au sein du club merengue . Sous contrat jusqu’en juin 2021 dans la capitale espagnole, le milieu offensif colombien n’entre toujours pas dans les plans de Zinedine Zidane, et son entourage serait d’ailleurs en train de préparer son départ du Real Madrid.

James vers un départ l’été prochain ?