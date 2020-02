Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cador européen aurait craqué pour Boubacar Kamara !

Publié le 26 février 2020 à 23h30 par B.C.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Boubacar Kamara a avoué qu’il se voyait toujours à l’OM la saison prochaine en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Un message fort envoyé à sa direction alors que plusieurs cadors seraient à l’affût, dont la Juventus.

Lié à l’OM jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara n’imagine pas un départ du club phocéen comme il l’a avoué en conférence de presse ce jeudi : « Pour moi, ce serait un rêve et un objectif de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué, je la regardais petit depuis les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ce serait magique. Donc si on est y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessin… » De bon augure pour l’Olympique de Marseille, qui dispose de 9 points d’avance sur le LOSC, 4e de Ligue 1 et qui pourrait voir plusieurs gros clubs se positionner pour le défenseur central cet été.

Kamara pisté par la Juventus