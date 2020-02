Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision retentissante avec Thiago Silva !

Publié le 27 février 2020 à 16h45 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo serait disposé à lui offrir un nouveau bail seulement si le défenseur brésilien accepte une baisse de son salaire.

Comme l’a révélé la presse brésilienne ces dernières heures, Thiago Silva réclamerait un nouveau contrat d’au moins deux ans ainsi qu’une augmentation de salaire pour envisager un avenir au PSG. Son bail actuel courant jusqu’en juin prochain, le défenseur brésilien aurait fait part de ses envies à Leonardo, mais le directeur sportif du PSG ne semble clairement pas sur la même longueur d’onde que Thiago Silva.

Leonardo voudrait baisser son salaire pour le prolonger