Mercato - PSG : Thiago Silva aurait fixé ses conditions à Leonardo !

Publié le 27 février 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva aurait pour objectif de prolonger son bail avec le club de la capitale. Et le défenseur brésilien aurait fixé de solides conditions…

« Nous n’avons pas encore parlé d’une éventuelle prolongation de contrat. L’intérêt de Thiago Silva est de rester à Paris, mais cela ne dépend pas de lui. S’il ne prolonge pas, tout peut arriver », confiait récemment l’agent de Thiago Silva sur son avenir très incertain au PSG, lui qui n'a plus que six mois de contrat au Parc des Princes. Pourtant, selon la presse brésilienne, le défenseur central brésilien aurait déjà posé ses conditions à Leonardo pour son avenir et aurait fait part de ses désirs pour envisager une prolongation de contrat au PSG.

Thiago Silva voudrait un meilleur salaire