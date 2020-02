Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse fenêtre de tir pour la succession de Tuchel ?

27 février 2020

Alors que la Juventus s’est inclinée face à l’OL en Ligue des Champions, Maurizio Sarri serait de plus en plus en danger. Alors qu’il figurerait sur les tablettes du PSG, le coach italien devrait quitter le club turinois à la fin de la saison.

Maurizio Sarri devrait être remercié à la fin de la saison. Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo aurait plusieurs noms en tête, et notamment celui de Maurizio Sarri. À la fin de la dernière saison, le coach italien a quitté Chelsea et posé ses valises à la Juventus. Toutefois, ses débuts dans le club turinois ne se passent pas du tout comme prévu. En difficulté en Serie A, malgré sa première place, Maurizio Sarri n’a pas été capable d’éviter une défaite sur la pelouse de l’OL ce mercredi soir (0-1 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions). Une énième contre-performance qui pourrait causer sa perte.

Maurizio Sarri sur le départ en fin de saison ?