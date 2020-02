Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva facilitée par... l'UEFA ?

Publié le 27 février 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que Kalidou Koulibaly pourrait quitter le Napoli cet été, le PSG pourrait être débarrassé de Manchester City après la suspension du club anglais en Ligue des Champions.

C’est peut-être un indice de taille pour la succession de Thiago Silva. Alors que l’international auriverde ne devrait pas être prolongé par le PSG, Leonardo aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly pour sa succession, et le défenseur du Napoli pourrait être intéressé par ce défi. En effet, Le Parisien a révélé ce mercredi soir que le Sénégalais avait acheté un appartement de 200m2 à Paris pour 4M€, et à en croire l’un de ses proches, un départ serait d’actualité pour le défenseur de 28 ans, et le PSG aurait des arguments sportifs pour le convaincre, à la différence de Manchester City.

Manchester City hors-course pour Koulibaly ?