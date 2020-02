Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 26 février 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri officialise la prolongation de contrat de l’avant-centre du Real Madrid jusqu’en 2022.

Transféré au Real Madrid en 2009, après sa formation et ses débuts en professionnel avec l'OL, Karim Benzema serait proche de tout régler pour son avenir. La presse espagnole était formelle il y a quelques jours : le buteur du Real Madrid aurait déjà bouclé sa prolongation de contrat, le liant avec les Merengue jusqu’en 2022. Il ne manquerait plus que l’officialisation du club, et l'ex-conseiller de Benzema fait passer un message fort sur son futur.

«Benzema vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022»