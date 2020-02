Mercato - Real Madrid : L’avenir de cette star de Guardiola serait déjà scellé !

Foot - Mercato - Real Madrid

Pour renforcer le secteur offensif de l’effectif de Zinedine Zidane, le Real Madrid songerait à Leroy Sané. Mais l’avenir de l’ailier de Manchester City semblerait d’ores et déjà scellé.

En août dernier, Leroy Sané a contracté une rupture du ligament croisé. Une blessure qui l’a éloigné des terrains depuis. Fin janvier, l’international allemand reprenait les séances collectives avec l’effectif de Manchester City. Cependant, il n’a toujours pas rejoué avec le champion d’Angleterre depuis. Durant sa période de convalescence, Sané a conservé une belle cote sur le marché. Le Real Madrid se montrerait intéressé en coulisses par le profil de l’ailier, au même titre que le Bayern Munich qui semblerait mener la danse dans cette opération.

Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk a confirmé sur son compte Twitter la volonté de Leroy Sané de revenir à son meilleur niveau pour prendre part à l’Euro avec la Mannschaft cet été. Moment où l’international allemand prévoirait de s’engager avec le Bayern Munich, le club bavarois étant sa destination prioritaire s’il venait à quitter Manchester City. Les dirigeants du Bayern seraient aussi enclins à un transfert de Sané. Le Real Madrid ne semble pas être dans les meilleures dispositions pour accueillir Leroy Sané en l’état actuel des choses…

