Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour Sterling !

Publié le 26 février 2020 à 11h30 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait lancer une offensive l’été prochain pour Raheem Sterling, Eden Hazard ne semblant pas apporter satisfaction aux dirigeants merengue et l’international anglais étant attiré par Los Blancos.

De quoi sera fait l’avenir de Raheem Sterling ? Certes, l’attaquant de Manchester City est contractuellement lié au champion d’Angleterre jusqu’en juin 2023. Cependant, comme il l’expliquait à As la semaine dernière, l’option Real Madrid n’est pas à écarter pour son avenir. De son côté, le Real Madrid se serait penché sur le dossier Sterling depuis le dernier mercato estival et pourrait passer à l’action en marge de la prochaine session des transferts. D’autant plus que Manchester City, en attente de la décision finale du Tribunal Arbitral du Sport, sera exclu des deux prochaines campagnes européennes.

La décision de Sterling ne devrait pas avoir un rapport avec l’exclusion de Manchester City de l’UEFA