Mercato - PSG : L’intérêt de Leonardo se confirme pour Paul Pogba !

Publié le 26 février 2020 à 8h45 par T.M.

Retenu l’été dernier par Manchester United, Paul Pogba pourrait cette fois bel et bien partir. Et le PSG serait une destination possible pour l’international français.

Le feuilleton Paul Pogba va à nouveau animer le marché des transferts cet été. Proche de rejoindre le Real Madrid, le Français était finalement resté à Manchester United. Toutefois, à un an de la fin de son contrat, le protégé d’Ole Gunnar Solskajer pourrait bel et bien partir durant l’intersaison. Une opportunité qui n’aurait pas échappé au Real Madrid et la Juventus, mais dernièrement, c’est le PSG qui aurait fait irruption dans ce dossier Pogba. Et la tendance se confirme un peu plus…

Le PSG est dans le coup !