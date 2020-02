Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Allegri totalement relancé ?

Publié le 26 février 2020 à 7h15 par A.C.

Si Manchester United semble avoir passé la main pour Massimiliano Allegri, le Paris Saint-Germain devra faire face à un nouvel adversaire.

Il est le favori pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors que le départ de l’Allemand semble de plus en plus probable, Leonardo a pris les devants, puisque comme nous vous le révélions en décembre dernier, il a noué un premier contact avec Massimiliano Allegri. L’ancien de la Juventus est actuellement libre et lors d’un récent entretien il a émis le souhait de reprendre du service à la fin de la saison.

Maldini pourrait quitter le Milan AC et Allegri…