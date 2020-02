Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet pour Paul Pogba ?

Publié le 26 février 2020 à 10h15 par Th.B.

Alors que Duncan Castles a confirmé l’intérêt du PSG pour Paul Pogba, le journaliste du Sunday Times a révélé une autre information concernant l’avenir du milieu de terrain. Une réunion entre lui et Manchester United aurait eu lieu pour forcer son départ.

L’été dernier, Paul Pogba et son agent Mino Raiola ont ouvert la porte à un départ de Manchester United, le principal intéressé souhaitant relever un nouveau challenge. La Juventus et surtout le Real Madrid auraient été sur le coup, mais ne sont pas parvenus à ne serait-ce que se rapprocher des 180M€ réclamés par la direction de Manchester United. La donne aurait cependant changé. Diminué à la cheville, Pogba n’a disputé que 8 matchs avec les Red Devils depuis le début de la saison. De quoi pousser Manchester United à envisager un transfert pour son joueur contractuellement lié au club jusqu’en juin 2021. Et pour forcer son départ, Pogba aurait pris les choses en main.

Pogba bien décidé à quitter Manchester United