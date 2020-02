Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau tournant décisif dans le dossier Aouar ?

Publié le 26 février 2020 à 19h15 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG en vue du prochain mercato estival, Houssem Aouar sera scruté de très près par la Juventus ce mercredi soir, ce qui pourrait avoir une influence directe sur son avenir.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar (21 ans) pour le prochain mercato estival. Toutefois, la Juventus aurait également des vues sur le milieu de terrain de l’OL, et Jean-Michel Aulas a récemment ouvert la porte au club italien pour Aouar : « Je sais qu'il y a eu des contacts. J'aimerais voir Aouar à la Juventus dans le futur et j'espère que ce sera aussi son ambition », a indiqué Aulas à la presse italienne. D’ailleurs, le danger turinois semble très concret pour le PSG dans ce dossier.

La Juventus devrait scruter Aouar de très près