Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point de Garcia sur l’avenir d’Aouar !

Publié le 26 février 2020 à 7h45 par B.C.

Pisté par le PSG et la Juventus, Houssem Aouar a été envoyé à Turin par Jean-Michel Aulas. Une possible arrivée en Serie A sur laquelle est revenu Rudi Garcia en conférence de presse.

Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport en janvier dernier, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar pour se renforcer l’été prochain. Mais Leonardo ne serait pas seul dans ce dossier puisque la Juventus s’intéresserait également au milieu de terrain, et le club turinois bénéficie du soutien de Jean-Michel Aulas à en croire les derniers propos du président de l'OL dans Tuttosport : « Je n’ai jamais parlé d’Aouar avec Agnelli, mais je sais qu'il y a eu des contacts. J'aimerais voir Aouar à la Juventus dans le futur et j'espère que ce sera aussi son ambition. Parce que si Aouar a cette ambition, il voudra profiter de ces deux matches de Ligue des Champions pour faire bonne impression et se montrer. Tôt ou tard, je devrai boucler l’affaire avec mon ami Agnelli ». Une possible arrivée à Turin sur laquelle est revenu Rudi Garcia ce mardi, à la veille de la réception de la Juve.

« C’est de bonne guerre »