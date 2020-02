Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone aurait trouvé un moyen de se venger du PSG…

Publié le 26 février 2020 à 5h30 par T.M.

Ces dernières saisons, le PSG a joué certains mauvais tours au FC Barcelone. Cette fois, les rôles pourraient s’inverser et ce sont les Blaugrana qui pourraient se venger.

Aujourd’hui, le PSG et le FC Barcelone sont les meilleurs ennemis sur le marché des transferts. Une guerre qui remonte à plusieurs années et qui s’explique par de nombreux dossiers. Alors que le coup de maitre restera le transfert de Neymar, le PSG a également freiné le départ de certains de ses joueurs vers la Catalogne à l’instar de Marco Verratti et Marquinhos, et dernièrement, c’est Xavi Simons que les Parisiens ont chipé aux Blaugrana. Toutefois, ces derniers pourraient bien avoir trouvé le moyen de se venger.

Kays Ruiz de retour au Barça ?

Et c’est Kays Ruiz qui pourrait se retrouver au cœur de cette guerre entre le PSG et le FC Barcelone. En 2015, le club de la capitale avait profité des problèmes du Barça pour chiper le joueur de 17 ans. Cette fois, ce sont les Blaugrana qui pourraient profiter des mauvaises relations entre Leonardo et le Parisien pour le rapatrier en Catalogne. Selon Sport, Barcelone voudrait ainsi récupérer Kays Ruiz et c’est Patrick Kluivert, désormais en charge de la Masia, qui pourrait s’occuper de ce dossier.