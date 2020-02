Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a déjà ciblé son premier coup de l’été !

Publié le 28 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Déjà en quête de renforts pour le prochain mercato estival, l’OM serait prêt à jeter son dévolu sur Mbaye Niang du Stade Rennais.

« Comme je vous l’ai dit, on va avoir la réunion début mars. Et dans les prochaines semaines, je pense parler un peu plus de tout cela », a confié André Villas-Boas mercredi en conférence de presse sur le prochain mercato estival de l’OM, indiquant donc que les prochaines pistes devraient être définies en mars. Pourtant, en coulisses, Andoni Zubizarreta aurait déjà ciblé sa priorité de l’été 2020, et il s’agit d’un profil évoluant en Ligue 1.

Mbaye Niang pisté par l’OM ?

L’Equipe a révélé jeudi dans ses colonnes que le directeur sportif de l’OM envisagerait de recruter Mbaye Niang (25 ans) l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Stade Rennais, l’attaquant sénégalais pourrait être disponible contre une offre avoisinant les 30M€. Et d’ailleurs, Niang serait déjà ouvert à l’idée d’un transfert vers l’OM.