Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta s’active pour un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 27 février 2020 à 8h15 par T.M.

Face à la Payet-dépendant, Andoni Zubizarreta se serait activé pour renforcer le secteur offensif de l’OM. Et un attaquant de Ligue 1 lui aurait particulièrement tapé dans l’œil.

« Comme je vous l’ai dit, on va avoir la réunion début mars. Et dans les prochaines semaines, je pense parler un peu plus de tout cela ». En conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a annoncé que des discussions devraient prochainement se tenir pour définir le mercato estival de l’OM. La question sera alors de savoir quelle sera la politique de la direction phocéenne, en proie à des difficultés financières. Les prochains jours seront donc décisifs, mais cela n’aurait pas empêché Andoni Zubizarreta de déjà s’activer.

Objectif Niang !