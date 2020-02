Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche une grosse inquiétude pour le mercato !

Publié le 27 février 2020 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas en a profité pour évoquer ses attentes pour le prochain mercato estival.

« Comme je vous l’ai dit, on va avoir la réunion début mars. Et dans les prochaines semaines, je pense parler un peu plus de tout cela ». Devant les médias, André Villas-Boas n'a pas manqué d'évoquer la prochaine réunion avec Andoni Zubizarreta afin de préparer le mercato. Et le technicien portugais semble avoir les idées claires et souhaite déjà gérer la situation les joueurs dont le contrat prend fin en juin 2021.

«On a plusieurs joueurs qui arriveront en fin de contrat en 2021»