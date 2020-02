Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une nouvelle annonce sur le prochain mercato !

Publié le 26 février 2020 à 17h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival 2020 promet déjà d’être très animé à l’OM, André Villas-Boas a promis d’en dire plus à ce sujet dans les prochaines semaines.

« Le mercato estival ? On a parlé souvent déjà de la saison prochaine avec Andoni. On est en attente du club de savoir la position du club. On aura cette réunion début mars », avait récemment indiqué André Villas-Boas, indiquant donc que la direction de l’OM avait prévu une grande réunion au mois de mars pour planifier le prochain mercato estival. Et alors que l’entraîneur portugais de l’OM a de nouveau été interrogé sur le sujet ce mercredi, il a lâché une réponse claire.

« Dans les prochaines semaines, je parlerai »