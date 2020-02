Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une première annonce de taille sur le prochain mercato !

Publié le 20 février 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

En situation financière délicate depuis plusieurs mois, l’OM sera contraint de vendre lors du prochain mercato estival. Et André Villas-Boas a fait état d’une réunion à venir début mars pour définir les contours de cet été 2020 qui s’annonce délicat pour le club phocéen.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM sera contraint de vendre lors du prochain mercato estival afin de rendre des comptes à l’équilibre, et le président Jacques-Henri Eyraud s’activerait déjà en ce sens. André Villas-Boas devra donc certainement composer une saison de plus avec un groupe réduit, mais en attendant d’être fixé sur les contours du prochain mercato estival, l’entraîneur de l’OM a indiqué qu’une réunion était prévue à cet effet.

« Il faut vendre des joueurs »