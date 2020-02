Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle stratégie de Raiola avec Pogba !

Publié le 20 février 2020 à 14h15 par A.C.

Mini Raiola, agent de Paul Pogba, serait finalement prêt à calmer les choses avec Manchester United.

Ces derniers jours, on a assisté à un clash entre Mino Raiola et Ole Gunnar Solskjær, au sujet de Paul Pogba. L’agent italo-néerlandais a tout d’abord ouvert grande la porte à un départ du Français de Manchester United, attaquant directement l’entraineur norvégien… avant de revenir sur ses pas ! « Pogba est seulement concentré sur Manchester United et il respecte son contrat. Une prolongation à Manchester United ? Nous sommes ouverts à la discussion une fois qu’il sera revenu de sa blessure ». a déclaré Raiola. « Pour le moment, il y a un contrat et il veut seulement revenir en forme. (…) Je pense que mon interview était innocente quand j’ai dit : « Peut-être qu’un jour il va revenir en Italie car c’est comme sa seconde maison ». Je n’ai pas dit qu’il reviendrait l’année prochaine ou l’année d’après. Vous ne savez pas s’il va revenir ou non ».

Raiola prêt à enterrer la hache de guerre avec Manchester United