Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Raiola pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 19 février 2020 à 14h45 par T.M.

Face aux rumeurs qui se multiplient sur l’avenir de Paul Pogba, Mino Raiola, agent du joueur de Manchester United, a tenu à mettre les choses au point.

Finalement resté à Manchester United, Paul Pogba est toujours annoncé sur le départ. Et cette fois, à un an de la fin de son contrat, le Français pourrait bien aller voir ailleurs. D’ailleurs, cela s’agite déjà pour le protégé d’Ole Gunnar Solskjaer, annoncé dans le viseur de la Juventus, du Real Madrid et du PSG. L’avenir de Pogba pourrait donc se jouer dès maintenant, même si son agent, Mino Raiola, a fait savoir le contraire.

« Aucune discussion »