PSG - Véronique Rabiot : Son mensonge surréaliste à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, France 2 diffusait un Complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi lors duquel Véronique Rabiot a notamment accordé une interview dans la foulée des banderoles du Parc des Princes lors du dernier PSG-OM. Mais la mère de l'international français en a profité pour critiquer globalement le club parisien. Cependant, elle aurait menti sur un sujet bien précis.

Très attendu, le Complément d'enquête diffusé sur France 2 jeudi soir s'est conclu par une interview de Véronique Rabiot. La mère du joueur de l'OM est interrogée sur la façon dont son fils a été traité lors de son passage au PSG, mais également sur les récentes banderoles à l'encontre d'Adrien Rabiot lors du dernier Classique au Parc des Princes. Et celle qui gère également la carrière d'Adrien Rabiot est notamment revenue sur un point précis, à savoir l'organisation du Qatar Winter Tour en janvier 2019 duquel elle avait demandé que son fils sont exempté compte tenu d'un contexte familial douloureux.

«Ils avaient besoin de tout le monde et même d’Adrien»

« J’ai demandé à ce qu’Adrien soit libéré du stage au Qatar. Tout d’un coup le stage devenait très important, ils avaient besoin de tout le monde et même d’Adrien, alors que cela faisait plus d’un mois qu’il ne jouait plus et que de toute façon Antero Henrique avait bien dit : ‘‘s’il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus’’. Donc ça, c’était clair pour tout le monde. C’était difficile pour lui. C’était net et catégorique », raconte Véronique Rabiot, SMS à l'appui datant du 12 janvier 2019. La réponse d'Antero Henrique est également dévoilé. Le même jour, celui qui était alors directeur sportif du PSG, décline la proposition de la mère d'Adrien Rabiot.

Véronique Rabiot a menti

Sauf que ce qui n'est pas été précisé lors de l'interview, c'est que la requête de Véronique Rabiot a finalement été acceptée. En effet, un tweet du PSG datant du 13 janvier 2019, soit le lendemain de la demande de la mère du milieu de terrain, a refait surface. « Adrien Rabiot ne participera pas au #QatarTour pour des raisons familiales. Le club n’apportera pas de commentaire public a cette décision par respect pour sa famille et ses proches », écrivait le PSG. Par conséquent, Véronique Rabiot a menti puisque son fils a finalement bien été exempté de cette tournée au Qatar.