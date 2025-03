PSG : Nouvelle polémique improbable avec un incendie

Axel Cornic

Ancien collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, Hicham Karmoussi a été l’un des personnages centraux du Complément d’enquête diffusé ce jeudi sur France 2. En litige ouvert avec le président du Paris Saint-Germain et condamné à mort au Qatar en 2023, il a dévoilé plusieurs dossiers compromettants qui ne manquent pas de faire parler.

Tout le monde attendait la diffusion de ce reportage. Après des extraits sorti il y a plusieurs semaines, on savait que le Complément d’enquête centré sur Nasser Al-Khelaïfi allait taper fort, avec notamment plusieurs témoignages fort. C’est notamment le cas avec son ancien majordome…

« Il fallait que je reste avec lui 24h/24 »

Hicham Karmoussi a témoigné à visage caché pour France Télévision, racontant tout sur sa relation avec le président du PSG. « Les gens ne savent pas la vérité. Ils pensent qu’on a eu la belle vie, les jets et tout ça. Ce n’est pas ça la vérité. Je n’avais pas le droit de voir ma famille. Il fallait que je reste avec lui 24h/24 » a confié celui qui est en conflit ouvert avec Al-Khelaïfi.

« Je prends ses papiers, il les a mis dans la baignoire, ça brûlait, ça a mis le feu dans la chambre »

Mais dans ce Complément d’enquête, on apprend surtout que le boss du PSG aurait tenté de faire disparaître des documents officiels, dont on ne connaît toutefois pas l’origine. « J'étais dans ma chambre, il m'appelle et dit : "viens viens viens !" » a confié Hicham Karmoussi. « Je prends ses papiers, il les a mis dans la baignoire, ça brûlait, ça a mis le feu dans la chambre. C'était des papiers de réunion. C'est lui qui a allumé le feu ».