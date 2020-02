Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Benjamin Mendy valide une recrue de Villas-Boas !

Publié le 27 février 2020 à 1h30 par B.C.

Interrogé sur ses joueurs préférés qui ne participent pas à la Ligue des Champions cette saison, Benjamin Mendy a confié tout le bien qu’il pensait de Dario Benedetto.

Priorité d’André Villas-Boas l’été dernier pour renforcer le secteur offensif de l’OM, Dario Benedetto réalise une saison contrastée du côté de la Cannebière. Après de brillants débuts sous ses nouvelles couleurs (4 buts pour ses 5 premiers matches de Ligue 1), l’Argentin a ensuite traversé une période plus compliquée. Cependant, cela n’a pas empêché l’ancien de Boca Juniors d’être rapidement adopté par les supporters de l’OM, mais pas seulement.

« Benedetto est un très bon joueur »