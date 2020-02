Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas trouve une parade sur le cas Benedetto !

Publié le 14 février 2020 à 23h30 par G.d.S.S.

Malgré le manque flagrant de réussite de Dario Benedetto depuis plusieurs semaines avec l’OM, André Villas-Boas refuse d’accabler le buteur argentin.

« Quand un attaquant ne trouve pas les filets, il vit toujours un moment difficile. Il a mis des buts toute sa vie et va remettre ça rapidement. Il a aussi passé des moments compliqués avec des blessures », confiait dernièrement Alvaro Gonzalez sur la grosse période de disette de Dario Benedetto à la pointe de l’attaque de l’OM. Et au moment d’évoquer cet épineux sujet ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a lui aussi tenté de relativiser toute cette pression autour du buteur argentin de l’OM.

« Et si on considère que Dolberg fait une bonne saison… »