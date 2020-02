Foot - OM

OM : Quand Pierre Ménès dézingue Valère Germain !

Publié le 13 février 2020 à 13h00 par La rédaction

L’OL s’est imposé ce mercredi (1-0) au Groupama Stadium face à l’OM. Un résultat logique pour Pierre Ménès qui pointe du doigt l’attaque phocéenne et en particulier Valère Germain.

L’OL est sorti vainqueur de l’Olympico ce mercredi. Les Gones ont remporté la rencontre (1-0) et s’envolent donc pour le dernier carré de la Coupe de France. La victoire est plus ou moins logique car ce sont bien les Lyonnais qui se sont procurés le plus d’occasions franches durant la rencontre. Effectivement, les Marseillais n’ont jamais vraiment inquiété Anthony Lopes et Pierre Ménès s'en est notamment pris à Valère Germain...

Germain « le fantôme » !