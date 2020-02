Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès affiche une énorme inquiétude pour l’OM !

Publié le 9 février 2020 à 16h30 par A.M.

Malgré la victoire contre Toulouse (1-0), Pierre Ménès n’est pas rassuré par les récentes prestations de l’OM qui marque le pas dans ses performances.

Deuxième de Ligue 1 avec huit points d’avance sur le Stade Rennais, troisième, l’Olympique de Marseille se présente en très solide dauphin du PSG. Toutefois, les récentes sorties du club phocéen n’ont pas toujours été très rassurantes comme en témoigne la victoire poussive face à Toulouse, lanterne rouge en Ligue 1 (1-0). Il aura fallu un grand Steve Mandanda et un coup de génie de Dimitri Payet pour décrocher les trois points. Mais Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude pour le long terme.

«C’est à se demander si l’état de grâce marseillais peut durer encore longtemps»