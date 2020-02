Foot - OM

OL/OM : Alvaro Gonzalez lance les hostilités avant le choc à Lyon !

Publié le 11 février 2020 à 0h00 par La rédaction

L’Olympico sera au programme des quarts de finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse ce lundi, Alvaro Gonzalez s'est prononcé sur le choc qui attend l'OM face à l'OL.

Tout va au mieux pour l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas a donné un tout nouveau visage au club phocéen qui est désormais deuxième de Ligue 1, avec huit points d'avance sur Rennes, troisième. L’essentiel est encore loin d’être assuré, mais le coach portugais fait en sorte de prendre le bon chemin. La Coupe de France est aussi un réel objectif, mais il faudra se défaire de l'OL au préalable. En battant Nantes et Nice lors des derniers tours, l’Olympique Lyonnais veut profiter de cet Olympico à domicile pour continuer sa belle aventure. Les Gones n’ont plus perdu face à l’OM à la maison depuis 2012. Mission impossible pour l'OM ? Pas pour le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez !

« Il n'y a qu'un seul olympique et c'est l'OM ! »