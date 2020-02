Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort de Benjamin Mendy pour son transfert à l’OM !

Publié le 26 février 2020 à 13h45 par Th.B.

En 2013, Benjamin Mendy signait à l’OM. Le latéral gauche de Manchester City a dévoilé les coulisses de son transfert, qui était une évidence pour lui et ce dès l’été 2012.

Ayant été formé au Havre, Benjamin Mendy a effectué ses premiers pas professionnels au sein du club normand en 2011. Cependant, dès l’intersaison de 2012, le latéral gauche qui deviendra champion de France avec l’AS Monaco, champion d’Angleterre avec Manchester City et du monde avec l’Équipe de France, savait qu’il allait s’engager à terme avec l’OM. Au cours d’une interview, Mendy a dévoilé être littéralement tombé sous le charme du club phocéen en ayant visité le Stade Vélodrome en 2012, soit un an avant son transfert à l’OM.

« Je me suis dit, c’est ici que je veux jouer »