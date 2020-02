Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Mauro Icardi…

Publié le 28 février 2020 à 0h45 par Th.B.

Maurizio Sarri se pencherait bel et bien sur le profil de Gabriel Jesus alors que la Juventus apprécierait le profil d'un attaquant du PSG, à savoir Mauro Icardi. Cependant, d’autres clubs seraient également sur les rangs pour le Brésilien…

Alors qu’il semblait avoir convaincu son monde grâce à ses performances lors de la première partie de saison, Mauro Icardi se fait plus discret ces derniers temps et son avenir au PSG pourrait donc s’écrire en pointillés. Prêté l’été dernier par l’Inter avec option d’achat non obligatoire pour la totalité de la saison, le transfert définitif de l’Argentin ne serait pas une certitude. La Juventus aimerait s’attacher ses services et discuterait déjà avec l’Inter pour parvenir à un accord. Entraîneur des bianconeri, Maurizio Sarri aurait pour sa part les yeux rivés sur Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus dans le viseur de la Juventus, mais pas seulement…