Mercato - PSG : Un deal XXL toujours d’actualité pour Icardi ?

Publié le 27 février 2020 à 20h45 par La rédaction

Prêté par l’Inter au PSG jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi ne serait pas sûr de rester au sein du club parisien. Et un échange avec Miralem Pjanic aurait été évoqué en interne ces derniers jours.

Leonardo serait à la recherche d'un milieu de terrain pour le prochain mercato estival. Et parmi les noms évoqués figure celui de Miralem Pjanic. Comme il a été annoncé par le 10 Sport le 27 décembre dernier, des discussions ont eu lieu cet hiver entre le joueur de la Juventus et le PSG autour d’un possible transfert. Aucun accord n'a été trouvé, mais le club parisien voudrait toujours attirer le joueur bianconero . Et Mauro Icardi pourrait jouer un rôle majeur dans cette opération. En effet, selon des informations de Sport Mediaset , Maurizio Sarri serait intéressé par l’attaquant du PSG et voudrait inclure Miralem Pjanic dans la transaction.

Des discussions autour d’un échange Pjanic/Icardi