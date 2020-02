Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Villas-Boas déjà victime du dossier M'Baye Niang ?

Publié le 28 février 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait des vues sur Mbaye Niang en vue du prochain mercato estival, la première victime de ce dossier pourrait être Valère Germain qui ne sera pas conservé par André Villas-Boas à un an de la fin de son contrat.

« Aucun joueur ne partira libre en fin de contrat », indiquait dernièrement André Villas-Boas en conférence de presse, et l’entraîneur de l’OM a donc fait passer un message clair à travers cette déclaration : les joueurs arrivant en fin de contrat seront soit prolongés, soit vendus. Valère Germain (29 ans) est notamment visé par ces propos du technicien portugais puisque son bail actuel avec l’OM court jusqu’en juin 2021, et son avenir semble déjà acté.

Germain vers un départ l’été prochain ?