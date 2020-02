Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Martin Braithwaite reçoit un précieux conseil… d’un ancien du Real Madrid !

Publié le 28 février 2020 à 7h00 par A.M.

Recrue surprise du Real Madrid en 2009, Julien Faubert a glissé quelques conseils à Martin Braithwaite qui se retrouve dans la même situation au FC Barcelone.

Confronté à la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a recruté Martin Braithwaite contre un chèque de 18M€ en provenance de Leganès. Un recrutement qui a surpris compte tenu du profil du Danois qui n’a jamais évolué dans un grand club. Un transfert qui n’est pas sans rappeler celui de Julien Faubert qui avait été prêté six mois au Real Madrid par West Ham en janvier 2009. Et l’ancien Bordelais donne des conseils à Martin Braithwaite.

«Ne pas prêter attention à ce qu'il se passe de négatif»