Mercato - Barcelone : Les confidences de Braithwaite sur son transfert au Barça !

Publié le 27 février 2020 à 16h00 par T.M.

Le 20 février dernier, Martin Braithwaite s’est engagé avec le FC Barcelone jusqu’en 2024. Un accomplissement pour l’attaquant danois.

Ousmane Dembélé étant blessé pour 6 mois, le FC Barcelone a eu le feu vert de la ligue pour recruter un joker médical. En Catalogne, on a ainsi étudié plusieurs pistes pour venir épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et c’est finalement Martin Braithwaite qui a été l’heureux élu. Contre 18M€, le Barça a ainsi attiré le Danois, qui est donc désormais un joueur blaugrana à part entière. De quoi ravir Braithwaite.

« Un rêve devenu réalité »