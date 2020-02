Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue à 111M€ déjà assurée pour Quique Setien ?

Publié le 28 février 2020 à 5h15 par T.M.

Pour succéder à Luis Suarez, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Et la confiance serait de mise pour le buteur de l’Inter Milan.

Depuis plusieurs mois, la succession de Luis Suarez est l’un des gros dossiers du FC Barcelone. Et n’ayant pas réussi à trouver l’heureux élu l’été dernier, le club catalan pourrait tout faire pour y arriver durant l’intersaison. D’ailleurs, la priorité serait clairement établie puisque la direction du Barça serait sous le charme de Lautaro Martinez. A 22 ans, l’Argentin évolue actuellement à l’Inter Milan et disposera d’une clause libératoire de 111M€ cet été.

Un accord déjà trouvé ?

Pour le moment, Lautaro Martinez est toujours un joueur de l’Inter Milan, mais son avenir pourrait bel et bien s’écrire au FC Barcelone. Selon Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo, le club catalan serait confiant quant au renfort de l’Argentin. En effet, un accord aurait déjà été trouvé avec l’entourage de Lautaro Martinez. Ainsi, malgré ce qui peut se dire autour de l’avenir de l’Argentin et de la possible concurrence, le Barça ne serait pas plus effrayé que cela…