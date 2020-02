Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout était réglé pour l’arrivée de Luis Campos à l’OM !

Publié le 28 février 2020 à 10h30 par T.M.

Actuel bras droit de Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos aurait très bien pu rejoindre l’OM. Tout aurait même été prévu pour.

Pour bâtir son projet à l’OM, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Jacques-Henri Eyraud comme président et Andoni Zubizarreta en tant que directeur sportif. Depuis fin 2016, l’Espagnol est donc en charge du sportif sur la Canebière, avec un bilan plus ou moins à son avantage. Un rôle qui aurait toutefois pu être confié à un autre. En effet, il a notamment été question d’une arrivée de Luis Campos, considéré comme l’un des meilleurs directeurs sportifs au monde. Finalement, le Portugais a pris la direction du LOSC pour épauler Gérard Lopez. Mais du côté de l’OM, on attendait bel et bien Campos.

« C’était fait à 99% »