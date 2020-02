Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta veut régler un gros problème de l’OM cet été !

Publié le 28 février 2020 à 5h00 par T.M.

Du côté de l’OM, la priorité de l’été semble claire et cela pourrait au passage résoudre un problème actuel. Explications.

Ce jeudi, L’Equipe a fait une grande annonce concernant le mercato estival de l’OM. Alors que le coub phocéen ne sait pas encore quelle sera sa marge de manoeuvre cet été, Andoni Zubizarreta aurait contacté l’entourage de M’Baye Niang pour lui faire part de l’intérêt de l’OM, tout en lui assurant qu’il sera la priorité cet été s’il y avait de l’argent. Outre l’attaquajt de Rennes, le directeur sportif de l’OM garderait aussi ouvert le dossier Boulaye Dia (Reims). Sur la Canebière, on a donc pour objectif de se renforcer offensivement.

Mettre fin à la Payet-dépendance !

Dans les prochains mois, André Villas-Boas pourrait donc avoir de nouvelles solutions offensives. Et derrière cette volonté de se renforcer en attaque, l’OM voudrait permettre à l’équipe d’avoir plusieurs joueurs pour faire la différence et ne plus uniquement se réposer sur Dimitri Payet. Villas-Boas l’a reconnu, il existe une Payet-dépendance à l’OM. Recruter un nouvel attaquant permettrait donc de résoudre cela. Mais encore faut-il avoir les moyens pour cela...