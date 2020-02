Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : José Mourinho est prévenu par Luis Campos !

Publié le 8 février 2020 à 5h15 par T.M.

Désormais sur le banc de Tottenham, José Mourinho souhaiterait retrouver Luis Campos. Toutefois, le Portugais ne semble pas vraiment enclin à quitter le LOSC.

Du côté du LOSC, on n’a pas vraiment apprécié la nomination de José Mourinho à Tottenham. En effet, pour constituer son staff, le Special One a dépouillé celui de Christophe Galtier. Et l’entraîneur portugais pourrait ne pas s’arrêter là et piocher encore chez les Dogues. Il a notamment été question d’un intérêt pour Luis Campos, actuel bras droit de Gérard Lopez au LOSC. Après avoir travaillé ensemble au Real Madrid, les deux Portugais se retrouveront-ils à Londres ?

« Il y a des contacts et des prises d’informations, mais… »

Dans un entretien accordé à Record, Luis Campos a tenu à être très clair concernant son avenir au LOSC. Il a alors lâché : « Je me sens très bien dans le projet Lille, c’est bien pour moi et les supporters. Il y a des contacts et des prises d’informations, mais je réponds à chaque fois que je suis concentré sur la progression de Lille. Je suis absolument séduit par le recrutement de joueurs de 0 à 3 M€ ou de 3 à 6 M€. Des joueurs qui, avec l’équipe de travail que j’ai, vaudront beaucoup plus à l’avenir ». José Mourinho est prévenu…