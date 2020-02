Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux premières victimes de l’arrivée de Niang déjà identifiées ?

Publié le 29 février 2020 à 3h30 par A.M.

Ces dernières heures, le nom de M'Baye Niang a été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Et cette arrivée pourrait faire des dégâts en interne.

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille aurait ciblé M'Baye Niang qui réalise une belle saison avec le Stade Rennais. Un dossier qui représente un coût important puisque l'attaquant sénégalais serait estimé à 30M€. Une somme très importante pour les finances de l'OM qui pourrait donc pousser le club phocéen à prendre une grande décision.

Germain et Mitroglou sur le départ ?