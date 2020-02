Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta déjà fixé dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 28 février 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait des vues sur le milieu de terrain Matthew Longstaff qui arrive en fin de contrat avec Newcastle, le milieu de terrain anglais aurait une autre préférence pour son avenir.

Comme l’a révélé la presse anglaise ces dernières heures, l’OM aurait activé une nouvelle piste surprenante en vue du prochain mercato estival : Matthew Longstaff (20 ans). Ce jeune milieu de terrain défensif, qui évolue à Newcastle où il a été formé, arrivera au terme de son contrat en juin prochain et pourrait donc être recruté gratuitement par Andoni Zubizarreta l’été prochain. Mais le directeur sportif de l’OM pourrait se heurter à une difficulté de taille avec Longstaff…

Longstaff vise une prolongation avec Newcastle