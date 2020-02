Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta face à une grosse concurrence pour sa nouvelle piste ?

Publié le 28 février 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces du jeune milieu de terrain anglais Matthew Longstaff, l’OM ne serait pas seul sur le coup puisque l’Inter Milan et un club allemand lorgneraient également sur le joueur de Newcastle.

Et si l’OM préparait un coup inattendu pour le prochain mercato estival ? Comme l’a révélé la presse anglaise ce vendredi, Andoni Zubizarreta aurait coché le nom de Matthew Lonstaff (20 ans) pour l’été 2020, d’autant que le milieu de terrain anglais arrivera au terme de son contrat avec Newcastle en juin prochain. Mais l’OM ne serait la seule équipe à avoir flairé le bon coup avec Longstaff…

L’Inter en embuscade ?