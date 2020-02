Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta voudrait tenter une recrue improbable à 0€ !

Publié le 28 février 2020 à 13h00 par G.d.S.S. mis à jour le 28 février 2020 à 13h01

Alors que l’OM aura des moyens financiers très limités l’été prochain, Andoni Zubizarreta pourrait finalement un coup inattendu en Premier League avec un jeune milieu de terrain anglais de Newcastle.

« Comme je vous l’ai dit, on va avoir la réunion début mars. Et dans les prochaines semaines, je pense parler un peu plus de tout cela », confiait récemment André Villas-Boas en conférence de presse, indiquant donc que l’OM n’avait pas encore ciblé ses prochaines pistes du mercato estival 2020. Pourtant, L’Equipe a révélé jeudi qu’Andoni Zubizarreta aurait des vues sur Mbaye Niang et voudrait attirer le buteur du Stade Rennais à l’OM l’été prochain. Mais le directeur sportif marseillais tenterait également un autre coup…

Longstaff pisté par l’OM ?